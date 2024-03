Previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2024: che tempo fa in Emilia Romagna

Bologna, 28 marzo 2024 – Pasqua con chi vuoi. Anche se non tutte le compagnie si possono scegliere. A partire da quelle metereologiche, per esempio. Per i vacanzieri delle festività si annuncia in ogni caso un quadro piuttosto positivo in quasi tutta l’Emilia Romagna, con qualche rischio in più nelle zone appenniniche. E con la consapevolezza che il vento, a tratti anche forte, sarà probabilmente un ospite fisso. La tendenza sul territorio regionale è tratteggiata da Roberto Nanni, meteorologo Ampro (Associazione Meteo Professionisti) che scende nel dettaglio di cosa potrebbe riservarci il cielo nel corso del lungo fine settimana festivo.

Bel tempo nel ponte di Pasqua in Emilia Romagna: ma attenti alle folate di vento

Che tempo fa a Pasqua?

“L’assunto – commenta – è quello che andiamo incontro a una Pasqua che sarà prevalentemente ‘asciutta’. Asciutta, ma ventosa, a partire per esempio dalla riviera dove si registra il quasi tutto esaurito in hotel e parchi a tema. A caratterizzare i prossimi giorni sarà infatti l’impatto dello scirocco, che soffierà verso il nostro territorio spingendo aria sahariana. E non solo aria. Potremmo in effetti dover fare i conti col ‘trasporto’ di sabbia desertica, la cui prima conseguenza sarà visiva, con un cielo che apparirà più ‘lattiginoso’ del solito. Un fenomeno un tempo decisamente incuneato, che negli ultimi anni sta invece diventando una costante, peraltro in continua espansione: le sue conseguenze sono infatti arrivate a materializzarsi fino al Regno Unito, con una portata che fino a poco tempo fa sarebbe stata più che improbabile”.

Al mare senza ombrello, ma attenti alle folate

Restando sulla riviera dunque, è difficile che serva l’ombrello, anche se le folate potrebbero risultare particolarmente intense, col rischio di sollevare la spiaggia dell’arenile. Il forte vento porta comunque inevitabilmente a repentini cambiamenti climatici. L’instabilità potrebbe dunque essere una costante, in particolare nelle zone appenniniche.

L’Appennino: nuvole e vento

“Non è escluso che nel fine settimana vengano diramate nuove allerte legate proprio al vento – prosegue Nanni -. E’ legittimo attendersi nuvolosità irregolare con ampie schiarite, anche se in particolare tra sabato e la domenica di Pasqua a potremmo assistere a un passaggio particolarmente ‘intenso’ nell’area centro occidentale della penisola: il riferimento è a Liguria, alta Toscana, parte del Piemonte e anche Appennino Tosco Romagnolo. Prima di concedersi una eventuale escursione tra i monti è suggerisco di valutare con attenzione le condizioni climatiche”.

L’entroterra: qualche goccia tra Reggio e Modena

Su tutta l’Emilia Romagna la giornata di venerdì sarà la più asciutta, dopo di che da sabato mattina gli effetti del vento potrebbero cominciare a farsi sentire in maniera sempre più marcata. “Nel tardo pomeriggio e nella serata di sabato potrebbe arrivare la pioggia in particolare nelle zone di Reggio Emilia e Modena. L’area di Bologna dovrebbe invece essere meno colpita. In ogni caso non parliamo di precipitazioni di lunga durata, ma piuttosto di piovaschi veloci”.

Il meteo per Pasquestta 2024

Il trend ciclico dovrebbe ripresentarsi anche a Pasquetta, pur con effetti di minori entità. Resterà la variabilità , che andrà però in fase di esaurimento. Martedì è previsto in effetti un pieno ritorno del bel tempo. Anche se martedì a far compagnia al sole, per molti, ci sarà di nuovo anche il capufficio.