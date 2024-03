Meteo per Pasqua e Pasquetta 2024, ecco che tempo farà nelle Marche

Ancona, 28 marzo 2024 – Conto alla rovescia per Pasqua e Pasquetta: griglie pronte e spese fatte, non resta che capire come sarà il meteo nelle Marche in questo weekend di festeggiamenti. Qualcuno si sarà già organizzato, ma c’è anche chi aspetta fino all’ultimo per capire come sarà il tempo per decidere se organizzare qualcosa all’aperto per godersi magari una giornata di sole. Vediamo il meteo giorno per giorno fino al fine settimana.

Conto alla rovescia per Pasqua e Pasquetta, per fare programmi sono fondamentali le previsioni meteo (foto d'archivio)

Intanto per domani il cielo sulla nostra regione sarà in gran parte velato da nuvolosità sottile a quote alte, non sono previste precipitazioni; i venti saranno deboli o a tratti moderati. Sabato è previsto un cielo sereno fino al pomeriggio, i venti saranno moderati con possibili raffiche più forti lungo le coste; temperature in ascesa.

Per quanto riguarda i giorni di Pasqua e Pasquetta, dall’Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (Amap) della Regione Marche arriva il commento del meteorologo:

“In linea con marzo assisteremo - afferma Danilo Tognetti - ad una tipica incertezza, è un periodo un po’ pazzo. Siamo nella prima parte della primavera, quindi è facile passare da uno stato di tranquillità a ondate di precipitazione come quelle dei giorni scorsi. La situazione sta migliorando, domani sarà più bel tempo, ma per domenica di Pasqua è previsto un leggero passaggio soprattutto nelle province delle Marche settentrionali”.

Per il giorno di Pasqua quindi si attende l'ennesimo passaggio instabile da nord-ovest che toccherà anche parte delle regioni centrali. Una domenica velata dunque, ma non sono previsti particolari rovesci o precipitazioni degne di nota.

E per Pasquetta? Sembrerebbe tutto ok sulla costa, mentre sono previsti rovesci e acquazzoni con forte vento per la fascia interna, specie appenninica. Per le temperature, sono in crescita le minime, ma continuano a scendere le massime, in particolare per la sera.

Dopo l'impennata termica del weekend, i valori termici fletteranno sensibilmente tra domenica e lunedì.