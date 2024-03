Ridracoli, al via la tracimazione: si potrà vedere almeno fino a Pasquetta

Ridracoli (Forlì-Cesena), 27 marzo 2024 – Quasi alle 18, l’acqua ha cominciato a precipitare copiosa lungo le pareti della diga di Ridracoli: è arrivata dunque una seconda tracimazione dopo quella del 3 marzo, meno di un mese fa. L’invaso, che ha una capacità di 33 milioni di metri cubi, è dunque pieno fino all’orlo.

La tracimazione della diga di Ridracoli nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo 2024

Tanto che l’acqua deve scendere attraverso le apposite feritoie per saltare giù, verso il fiume Bidente: uno spettacolo che ogni volta attira numerosi turisti fino a Ridracoli, antico borgo tra il territorio di Santa Sofia e Bagno di Romagna, che oggi non sarebbe più nelle cartine geografiche se non fosse per l’imponente diga che assicura acqua a varie province.

A proposito: le due tracimazioni primaverili sono una buona notizia per l’approvvigionamento idrico della Romagna in vista dell’estate. Gli esperti assicurano che i rubinetti saranno riforniti anche se andassimo incontro a mesi caldi eccezionalmente secchi. Ma c’è un altro effetto positivo, ed è quello legato al turismo: proprio perché tanti salgono lassù, dentro il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, per assistere (e fotografare o filmare) la tracimazione della diga. Un’occasione particolarmente felice se si considera che il fenomeno accade a ridosso della Pasqua e continuerà certamente fino a Pasquetta. Per questo i gestori si stanno già attrezzando: navette domenica e lunedì per salire fino al coronamento, possibilità di solcare il lago col battello elettrico e varie iniziative, anche dedicate a chi ama la pesca o le e-bike.