Ridracoli, turismo al via. E si cercano operatori

Parte domani la stagione turistica a Ridracoli. Dalle 10 alle 17 si potranno visitare sia la diga che Idro l’eco museo delle acque, ma dal 31 marzo, con l’ora legale, l’orario si amplia dalle 9 alle 18. Grazie alla corposa tracimazione dei primi di marzo, la prima domenica del mese 1.200 persone hanno ammirato la cascata che si getta sul Bidente. "La data era stata fissata per tempo – precisa Massimo Casadei coordinatore della Coop Atlantide che gestisce i servizi turistici – e per tutto il mese si potrà accedere con l’auto alla diga sabato, domenica e festivi. Tante le richieste di informazioni ricevute durante il periodo di chiusura a dimostrazione che il turismo in questa parte di Appennino Romagnolo si è consolidato grazie a nuove proposte e attività come le gite in battello elettrico sul lago, i corsi e le escursioni in canoa, in mtb o e-bike, corsi e laboratori di varia natura e agli eventi".

I visitatori inoltre potranno usufruire dei servizi di bar e piccola ristorazione al chiosco ‘La terrazza sul lago’ alla diga nonché utilizzare il sentiero natura del Parco nazionale per una facile e panoramica escursione a piedi al rifugio Cà di Sopra da dove ammirare sia il lago che la Foresta della Lama e i crinali di Sasso Fratino patrimonio naturale Unesco. "La differenza nell’Appennino tosco-romagnolo la fanno ancora – aggiunge – la qualità delle nostre foreste, l’invaso di Ridracoli e i corsi d’acqua anche se il problema è come strutturare una strategia turistica non effimera, capace di guardare oltre i confini provinciali". Domenica ripartono le gite sul lago in battello elettrico e ricominciano le escursioni in e-bike con la partenza del ‘BidentExpress: E-bike Tour’, alla scoperta dell’alta valle del Bidente con le guide di Outdoor Romagna Asd (370.1338368). Un itinerario ad anello su un percorso misto asfalto e sterrato alla scoperta dell’alta Valle del Bidente che toccherà anche il lago di Poggio Baldi e Corniolo. Partenza alle 9.30 da Idro e rientro previsto per le 16 circa. Prezzo: 50 euro a persona comprensivo di trasporto e noleggio bici, casco, accompagnatore mtb abilitato. "A breve sarà completato il calendario delle iniziative per la primavera – inizio estate. Tante le attività che saranno proposte e quindi cerchiamo operatrici/operatori per attività di visite guidate e laboratori didattici presso Idro. Si richiedono – conclude Casadei – predisposizione al contatto col pubblico e buone doti comunicative; disponibilità a lavorare anche nei weekend; preferibile titolo di studio in materie scientifiche". Per candidarsi inviare il curriculum a: personale@atlantide.net con oggetto ‘Lavora con noi – Ridracoli’. Orari: http://www.ecomuseoridracoli.it/calendario/. I biglietti si possono trovare anche online su urly.it/3-mv7. Info e prenotazioni: 0543.917912.

Oscar Bandini