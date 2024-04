Incendio in pizzeria a Borgo Panigale: fiamme e paura

Bologna, 23 aprile 2024 - Fiamme all'interno di una pizzeria a Borgo Panigale in via Emilia Ponente 242. L'incendio, secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, sarebbe partito dalla cucina. Per domare il rogo sono state impegnate sei squadre del 115. In particolare, la friggitrice era a una temperatura molto alta e il calore avrebbe fatto sciogliere i depositi presenti nella cappa, dando così vita all'incendio. Sia la cucina che la zona forno del locale sono state completamente distrutte dalle fiamme, che hanno messo fuori uso anche l'impianto elettrico.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata nonostante all'interno del ristorante fosse presente moltissimo fumo. Sul posto, oltre agli uomini del 115, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e gli operatori sanitari del 118 che con un'ambulanza per prestare i primi soccorsi al proprietario del locale, che è stato medicato sul posto ed è fuori pericolo.