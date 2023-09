Incidente in A14 oggi, lunghe code fra Bologna Castel San Pietro: un ferito

Bologna, 1 settembre 2023 – Un incidente fra quattro auto ha fermato l’A14 questa mattina alle 9,45. Schianto e incolonnamenti per diversi chilometri sul tratto dell’autostrada Bologna - Taranto, compreso tra Bologna Fiera e Castel San Pietro.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo con diversi chilometri di coda in direzione Ancona: l’incidente è avvenuto al chilometro 30. Ora la situazione sta progressivamente tornando alla normalità.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari del 118, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Uno degli automobilisti coinvolti nello scontro è rimasto ferito, ed è stato trasportato al pronto soccorso in condice di media gravità per le cure necessarie.

Le uscite consigliate

In alternativa, agli utenti diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Castel San Pietro.