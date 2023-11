Rocambolesco incidente tra Bologna e San Lazzaro: una persona incastrata tra le lamiere

Bologna, 12 novembre 2023 - Nuovo incidente stanotte al confine tra Bologna e San Lazzaro, all’altezza della rotonda Grazia Verenin, vicino al circolo Benassi.

Tre auto sono rimaste coinvolte in un rocambolesco schianto attorno a mezzanotte e mezza ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco - intervenuti con una squadra da San Lazzaro e con una dalla centrale di Bologna, più l’autogru - per estrarre dalle lamiere una persona rimasta incastrata.

Morto travolto in bici, Daniele Beltrani era nonno e dirigente della polisportiva

La strada è stata chiusa per agevolare l’intervento di pompieri, ambulanze e polizia locale. A quanto si apprende però le tre persone coinvolte non sono rimaste ferite gravemente e sono state portate in ospedale in codici di bassa e media gravità.