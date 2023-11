Incidente sulla Bazzanese, la vittima di 19 anni era scesa dall’auto rimasta senza benzina

Bologna, 7 novembre 2023 – La tragedia di ieri sera sulla Nuova Bazzanese è costata la vita ad una ragazza di 19 anni, Hanin Jemmali, residente a Vignola (Modena). La giovane era in auto con il padre e la sorellina di 9 anni (non 11 come appreso in un primo momento) a Zola Predosa (Bologna).

L'auto sulla quale si trovava la ragazza insieme al padre e al fratellino di 9 anni, intorno alle 19,40 andava verso Vignola ed è rimasta in panne nel tratto a ridosso dell'uscita di Unipol Arena in direzione di Zola. Dalla prima ricostruzione fatta dai carabinieri della stazione di Zola, intervenuti sul posto, quando l'utilitaria si è fermata, la ragazza avrebbe indossato il giubbotto di emergenza per uscire e segnalare ai mezzi in transito il pericolo rappresentato dalla presenza dell'auto a bordo strada. In quel tratto l'asse attrezzato a due corsie per senso di marcia non ha la corsia di emergenza.

secondo una testimone la vittima avrebbe utilizzato la luce del cellulare per dare evidenza alla loro presenza. Ma non è bastato ad evitare che poco dopo un mezzo pesante, che procedeva nella stessa direzione, la colpisse in pieno andando anche a collidere con l'auto sulla quale si trovavano il padre e il fratellino. Entrambi feriti, trasportati al Pronto Soccorso del Maggiore, non in pericolo di vita.

Il precedente pochi giorni fa

Nello stesso tratto della Nuova Bazzanese, in un altro incidente avvenuto lo scorso 23 ottobre erano morte due persone: Lara Cattani, 51 anni di Formigine e sua nipote Tiziana Brucato, 30 anni, siciliana della provincia di Palermo.