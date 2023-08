Incidente sul lavoro oggi a Pontecchio Marconi: operaio cade da un ponteggio, è grave

Pontecchio Marconi (Bologna), 1 agosto 2023 – Il volo di tre metri dal ponteggio, la caduta nell’area cantiere dell’ex Chalet delle Rose.

Un operaio bolognese di 53 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in mattinata a Pontecchio Marconi. Attimi di paura dove sorgeva la storica discoteca sulla Porrettana che è stata recentemente demolita e dove sono in corso di realizzazione alcune palazzine.

Da una prima ricostruzione della dinamica, da parte dei carabinieri, sembra che l'uomo si trovasse sul solaio al primo piano dell'immobile in costruzione: si sarebbe appoggiato a un parapetto in legno e da quel punto è accidentalmente caduto, da un altezza di circa 3 metri.

Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna con il codice di massima gravità.

Da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Insieme ai carabinieri e al 118, sul posto sono intervenuti i funzionari della Medicina del Lavoro dell'Ausl.