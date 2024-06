Incidente con la Mobike a Bologna, il conducente di una moto va dalla polizia locale: “Ci siamo scontrati” I vigili urbani hanno potuto fare maggiore chiarezza sulla dinamica dello schianto in via Marconi: il centauro non si è fermato dopo aver urtato la ragazza, ferita gravemente e ricoverata al Maggiore. Le sue condizioni sono migliorate