Incidente in via Marconi a Bologna, scontro auto Mobike: ragazza gravissima

Bologna, 6 giugno 2024 – Sono gravissime le condizioni di una ventitreenne, rimasta coinvolta, ieri sera, in un incidente in bici.

L'incidente in via Marconi a Bologna; ragazza gravissima (foto Schicchi)

La dinamica di quanto accaduto intorno alle 21 in via Marconi è ancora al vaglio della polizia locale: stando a quanto riferito da testimoni, la ragazza era in sella a una mobike, diretta verso piazza Malpighi, quando si è scontrata con un’auto.

Subito soccorsa, le su condizioni sono apparse molto gravi, tanto da essere trasportata con la massima urgenza all’ospedale Maggiore, dove è ora ricoverata in prognosi riservata al reparto di rianimazione.