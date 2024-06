Incidente a San Lazzaro: frontale tra due auto

San Lazzaro (Bologna), 5 giugno 2024 – Gravissimo incidente, questa mattina, in via Palazzetti, appena fuori dal centro di San Lazzaro. Si tratterebbe, dalle prime informazioni, di un frontale tra due automobili di cui una è finita nel fosso a margine della carreggiata.

Sul posto quattro pattuglie della Polizia Locale in attesa dei vigili del fuoco per liberare i conducenti, in gravi condizioni, dai due mezzi. I sanitari del 118 sono già sul posto con ambulanze e automedica.

La via Palazzetti al momento chiusa al traffico da via Scuole del Farneto a via Idice e questo sta causando qualche problema alla circolazione.

Notizia in aggiornamento