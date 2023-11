Incidente mortale, precipita con l’auto in una scarpata per 60 metri: la vittima è una 72enne

Bologna, 22 novembre 2023 – Non c’è stato nulla da fare per una donna finita con l’auto in una scarpata. L’incidente mortale è successo ieri sera, verso le 23, in località Bocca di Rio nel territorio di Castiglione dei Pepoli, sull'Appennino bolognese. Per cause al vaglio dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi, una donna di 72 anni residente in provincia di Prato ha perso il controllo della propria auto ed è precipitata, per quasi 60 metri, nella scarpata a lato della strada.

Per soccorrere l'automobilista sono intervenuti il 118 e i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna, stazione Rocca di Badolo che, insieme ai vigili del fuoco, hanno recuperato il corpo della donna, ormai senza vita, usando un verricello a motore.