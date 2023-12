Intitolata piazza a Guazzaloca, Zuppi: “La sua vittoria è stata come quella dello scudetto”

Bologna, 9 dicembre 2023 – “Lui ci pensava, che un giorno sarebbe stato ricordato vicino al suo cuore. Che era il Comune. Scusatemi, sono particolarmente commossa”. Egle Selmi, vedova di Giorgio Guazzaloca, ha gli occhi lucidi dopo la scopertura della targa con il nome del grande sindaco della svolta, scomparso nel 2017.

L'intitolazione della piazzetta tra le vie D'Azeglio e IV Novembre a Giorgio Guazzaloca (nella foto a destra) con il sindaco Matteo Lepore e il cardinale Matteo Zuppi

Il Comune gli ha intitolato la piazzetta all'ombra del municipio, incastrata tra via d'Azeglio e via IV novembre. Guazzaloca fu sindaco dal 1999 al 2004. "Diverse delle cose pensate da lui, poi sono state portate avanti dalle amministrazioni successive- ha detto il sindaco Matteo Lepore -. Quest'anno abbiamo scelto di non illuminare con delle scritte via d'Azeglio, a illuminare la via ci penserà questa targa. La sua è una grande eredità".

Presenti anche le figlie Grazia e Giulia, oltre a tanti amici e collaboratori nella sua cavalcata politica. A tributargli un saluto anche le attuali opposizioni a Palazzo d'Accursio e la Regione. "Nessun posto sarebbe stato più adatto di questo per ricordarlo - ha detto Grazia -. Papà è stato un simbolo di rigore etico, ha sempre servito la città e non se n'è mai servito". Infine il cardinale Matteo Zuppi: "Ci ha insegnato il grande valore della parola 'civico'. L'ho voluto incontrare subito quando sono arrivato qui a Bologna, era amato, la sua vittoria è stata come quella di uno scudetto"