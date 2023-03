Kebhouze, la catena fast food di Gianluca Vacchi regala preservativi fuori una scuola media e si accende la polemica

Bologna, 15 marzo 2023 – Si sa che in quell’età arriva il momento per gli adolescenti di acquisire nuove consapevolezze, ma ai genitori dei ragazzi della scuola media di via Col di Lana, nel quartiere Prati di Roma, l’idea di lanciare dei preservativi gratis ai loro ragazzi per pubblicizzare un fast-food non è affatto piaciuta.

È successo ieri, quando la mascotte di Kebhouze, la nota catena di kebab aperta da Gianluca Vacchi nel 2021, ha atteso – e che attesa – un bus alla fermata Atac per recarsi davanti all’istituto comprensivo del Parco della Vittoria. Qui fuori, all’uscita dei ragazzi, l’enorme pupazzo ha iniziato a distribuire kit pubblicitari contenenti preservativi, fiammiferi e cartine.

Se poi, come si legge da alcune testimonianze online, il promoter ha consegnato anche un buono sconto con su scritto “Patatina gratis, con un kebab le patatine fritte sono gratis” il rebus si arricchisce di significato allusivo.

Insomma, un modo alternativo per fare pubblicità ad un fast food che però ha lasciato scontenti i genitori dei ragazzi, che hanno trovato la campagna del tutto inadatta alla loro età. E scoppia la protesta attorno all’imprenditore e influencer di Bologna.