Liceo Minghetti di Bologna, l’assemblea degli studenti vota sì all’occupazione

Bologna, 25 marzo 2024 - L'assemblea degli studenti del Liceo Minghetti di Bologna questa mattina ha votato 'sì' alla proposta di occupazione della scuola. A quanto si apprende, dopo la discussione e la votazione in 'plenaria', i rappresentanti degli studenti hanno avviato un confronto con il preside, Roberto Gallingani che, venerdì scorso, aveva fortemente sconsigliato gli alunni dall'intraprendere questa strada per le conseguenze che avrebbe potuto produrre.

La 'diffida' del preside agli studenti in procinto di occupare? Una scelta che fa parte della "autonomia scolastica di ogni singola scuola", anche se "è fondamentale ascoltare le voci di tutti". Così il consigliere delegato alla Scuola della Città metropolitana di Bologna, Daniele Ruscigno, prova a buttare acqua sul fuoco, dopo che nei giorni scorsi il dirigente scolastico del liceo Minghetti Roberto Gallingani, in seguito alle voci su una possibile occupazione della scuola, aveva inviato una lettera da leggere in classe in cui ricordava che "occupare è un illecito che potrebbe avere conseguenze" di natura legale, invitando i ragazzi "a non farsi strumentalizzare" e un'altra comunicazione ai genitori che comunicava la linea dura dell'istituto, pronto a "perseguire" iniziative non autorizzate.

Presente questa mattina all'inaugurazione del primo lotto di lavori di ristrutturazione dell'istituto Aldini Valeriani, Ruscigno a margine commenta la decisione del dirigente. Se da una parte "sono questioni che attengono naturalmente a quelle che sono le modalità di ogni singola scuola, in base anche quella che è l'autonomia scolastica", premette il consigliere, "credo che ci sia modo per ascoltare le voci di tutti, anzi sia fondamentale ascoltare le voci di tutti, non solo degli studenti, ma di tutta la comunità educativa scolastica, che è composta anche dai docenti, dai dirigenti e anche dai genitori". Ma questo deve avvenire seguendo "modalità e modelli giusti".

Ad esempio, ricorda Ruscigno "anche nel clima di occupazione che c'è stato lo scorso anno, abbiamo avuto degli ottimi esempi da alcune scuole che hanno costituito delle assemblee ufficiali in cui gli studenti e studentesse hanno potuto esprimere naturalmente le loro idee e anche le tematiche che volevano affrontare".

Intanto, oggi ci sarà il Consiglio di istituto del liceo Minghetti, con riunione prevista dalle 17 alle 19 nell'auditorium della sede centrale. All'ordine del giorno un "confronto sulle esigenze della comunità studentesca", spiega un avviso pubblicato sul sito web del liceo.