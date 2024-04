Locali nel mirino: nuovo blitz dei ladri nel centro di Bologna

Bologna, 15 aprile 2024 – Ladri in azione l’altra notte all’Osteria delle Moline, nell’omonima via del centro di Bologna. Un ragazzo e una ragazza, come si vede nei video della sicurezza, hanno atteso che il dipendente che si trovava all’interno del locale si assentasse un attimo e sono entrati, forzando la saracinesca.

Hanno afferrato fondo cassa, tablet e un portatile e sono scappati via.

Questa notte, invece, i soliti ignoti hanno sfondato la vetrina di Habanero, in via de’ Castagnoli. Danni per oltre 1000 euro, per portare via 50 euro di fondo cassa.

La cassa asportata dall’Osteria delle Moline è stata recuperata in via San Sigismondo.

“Per loro è una dose, per noi fatica, impegno e lavoro persi”, dice Giovanni Favia, ex esponente Cinque Stelle e titolare di più locali in zona universitaria. “Le forze dell’ordine li rintracciano sempre nel giro di poco, anche perché agiscono a volto scoperto, ma neppure arresti e denunce riescono a mettere un freno a questa deriva”.