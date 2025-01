Lucio, mille volti di una biografia parallela

Il rapporto professionale e d’amicizia con Luigi Ghirri, nei curiosi panni di presentatore della trasmissione televisiva sul fumetto ’Eroi di cartone’, indimenticabile Sancho Panza filmico nel Quijote di Mimmo Paladino, collezionista oltre che gallerista a Bologna a cavallo tra gli anni Novanta e gli anni Zero.

Insomma Lucio Dalla cantautore, poeta e musicista è stato nella sua vita un grande appassionato d’arte e cultura visiva e il film documentario di Jonny Costantino che viene presentato oggi alle 10 all’Accademia di Belle Arti, insegue proprio questa sua biografia parallela, trovando soluzione creativa nel titolo ’Dallarte’. Si tratta di 97 minuti di narrazione (prodotti dall’Istituto di cultura italiano a Zurigo) in cui sono altri artisti a rendergli omaggio, aprendo una finestra sulle sue tante passioni e ispirazioni testimoniate da legami stretti e duraturi con alcuni dei maggiori pittori e scultori, fotografi e illustratori italiani del proprio tempo, a partire appunto da Luigi Ghirri. Al grande fotografo si devono i più celebri e iconici ritratti di Lucio, tuttavia la loro relazione travalica questo piano: "È un’ammirazione artistica reciproca, compenetrata con una forte amicizia. Luigi Ghirri è il maestro della marginalità, della solitudine, del silenzio. Le sue fotografie posseggono una qualità che Dalla non esitava a definire musicale" si legge nella presentazione.

Guida privilegiata per raccontare questo rapporto è Angela Baraldi, che ha conosciuto bene tutti e due: a New York e a Boston, a Sorrento e alle Isole Tremiti, on the road e sul ’Catarro’ – così Dalla aveva battezzato la propria barca a vela – la cantautrice bolognese era con loro. Contrappuntato dalle splendide immagini di Luigi Ghirri, l’emozionato racconto di colei che tante volte ha condiviso il palco col leggendario concittadino ha luogo in una location speciale: a Roncocesi, provincia di Reggio Emilia, nell’Archivio Ghirri.

Tra gli altri contributi quello di Lorenzo Mattotti (che racconta dal suo atelier a Parigi), l’ultima incursione cinematografica di Lucio fu infatti il film d’animazione Pinocchio del 2012, diretto da Enzo D’Alò con i personaggi e i paesaggi di Mattotti, terminato nell’anno della morte di Lucio. E ancora Gionata Mirai del Teatro degli Orrori omaggia e stravolge alcuni capisaldi della discografia di Lucio con la sua chitarra a dodici corde. ’Dallarte’ è insomma si un ritratto d’autore sia un ’pastiche’ d’arte, estroso e serissimo insieme.

Dopo la proiezione, ci sarà un dibattito insieme al regista, Enrico Fornaroli (direttore dell’Accademia), Eleonora Frattarolo (curatrice) e l’artista Nicola Samorì.

Benedetta Cucci