Manifestazione 25 aprile a Bologna oggi, Lepore: “No alla censura del pensiero libero e antifascista”

Bologna, 25 aprile 2024 – "Ribadisco il mio essere antifascista italiano ed europeo. Non dobbiamo farci divorare dalla bestia nera. C'è ancora chi pur commemorando i nostri morti ancora non si dichiara convinto antifascista chiudendo con il passato". Il sindaco Matteo Lepore non lesina critiche al governo, e nel suo discorso per le celebrazioni del 25 aprile cita anche la polemica sul discorso di Antonio Scurati, "vergognosamente censurato dalla Rai, la tv di Stato".

Alle celebrazioni la presidente dell'Anpi Bologna Anna Cocchi, il prefetto Attilio Visconti, l'assessore regionale Raffaele Donini. Presenti la vicesindaco Emily Clancy, i dem Sandra Zampa, Andrea De Maria, consigliere regionale Stefano Caliandro e i referenti locali. In piazza anche il viceministro Galeazzo Bignami che applaude alle parole del sindaco quando dice no "alla censura del pensiero libero e antifascista".