L’urlo di Marchesini contro la violenza sulle donne

Bologna, 24 novembre 2023 – Il minuto di rumore per Giulia Cecchettin e tutte le vittime di violenza sulle donne ha contagiato Marchesini Group che ha aderito all’iniziativa lanciata da Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e il Giorno. Alle 13, in pausa pranzo, circa 200 tra lavoratrici e lavoratori sono usciti dall’azienda gioiello del packaging di Pianoro per manifestare. Fischietti e tamburi improvvisati sono stati la colonna sonora della pausa pranzo che, tra l’altro, si è colorata di rosso, con tanti e tante che hanno risposto all’invito dell’azienda di indossare qualcosa in tinta. Un’onda che è arrivata anche nelle altre sedi del gruppo, in tutto otto, che vanno da Gorizia a Latina, portando la partecipazione a circa 500 persone.

L'onda rossa dello stabilimento Marchesini di Pianoro

Valentina Marchesini, responsabile Risorse Umane del Gruppo, l’aveva annunciato al nostro giornale: “Un minuto di silenzio mi pareva quasi impossibile da fare in azienda, così quando ho letto dell’idea del minuto del rumore ho pensato che fosse bellissimo”.

La sua speranza era che partecipassero in massa gli uomini. E così è stato. A Pianoro, nel piazzale del quartier generale dell’azienda, è stato proprio un uomo, Marco Petrucci, responsabile del reparto meccanico, a leggere ad alta voce la poesia ‘Se domani non torno’ di Cristina Torres Caceres, diventata virale negli ultimi giorni dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta: “Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”, ha detto Marco in maglietta rossa. E sul piazzale è partito l’urlo contro la violenza.