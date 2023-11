Omicidio di Giulia, panchine rosse all’università di Padova e corteo a Milano di “Non una di meno”. Turetta domani in carcere a Venezia

Venezia, 24 novembre 2023 – Si moltiplicano le iniziative per ricordare Giulia Cecchettin e con lei manifestare contro la violenza sulle donne. Ieri sera a Milano un corteo con centinaia di persone organizzato dall’associazione “Non una di meno” ha attraversato la città mentre stamattina due panchine rosse, simbolo della violenza contro le donne, saranno inaugurate all'università di Padova dove Giulia si sarebbe laureata la scorsa settimana.

''Una donna su tre, nel corso della propria vita, è vittima di violenza: fisica, psicologica, emotiva, economica sessuale. La radice della violenza sulle donne è culturale e riguarda tutti. Ogni tre giorni una donna, in Italia, è vittima di femminicidio'' si legge nell'invito all'inaugurazione. ''Su 106 donne vittime di omicidio, 82 sono state uccise da chi intratteneva con loro un rapporto familiare o affettivo: 53 di loro sono morte per mano del partner о ex partner. Giulia Cecchettin è una delle 106 le donne uccise in Italia dall'inizio del 2023''.

L’inchiesta

Intanto vengono analizzati e ricostruiti tutti i passaggi che hanno portato all’omicidio di Giulia la sera dell’11 novembre, le azioni di Filippo Turetta prima e dopo il delitto, ma anche altri elementi come la chiamata al 112 del testimone che ha segnalato intorno alle 23.18 la lite nel parcheggio di Vigonovo in cui la studentessa sarebbe stata aggredita la prima volta dall’ex fidanzato. Filippo ha poi portato Giulia nell’area industriale di Fossò dove la ragazza è stata uccisa. L’audio della telefonata al 112 è stato acquisito dalla procura di Venezia, titolare dell’inchiesta sulla morte di Giulia, ma è escluso che al momento sia stato aperto un fascicolo specifico, così come non esiste una seconda chiamata al 112.

Filippo Turetta domani in Italia

Intanto domani Filippo Turetta sarà consegnato alle autorità italiane: con un volo dell’aeronautica militare sarà trasferito da Francoforte a Venezia, dove è previsto che atterri intorno alle 12.30. Il 22enne accusato di omicidio volontario e sequestro sarà portato direttamente in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria che avrà 5 giorni di tempo per sottoporlo all’interrogatorio di garanzia. Ieri inoltre è stato reso noto il cambio nella difesa di Turetta con l’incarico dato all’avvocato Giovanni Caruso, ordinario di Diritto penale all'Università di Padova, anche a seguito delle polemiche che hanno investito il primo legale, l'avvocato Emanuele Compagno.