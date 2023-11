Omicidio di Giulia, Filippo Turetta trasferito sabato in Italia. I funerali spostati a Padova per la grande partecipazione prevista

Venezia, 23 novembre 2023 – Si svolgeranno a Padova, e non più a Saonara, i funerali di Giulia Cecchettin mentre la data non è ancora stata fissata e sarà successiva all’autopsia disposta sulla salma della 22enne che verrà eseguita l’1 dicembre. Le esequie della studentessa uccisa l’11 novembre si terranno nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle, una delle chiese più grandi del mondo. La decisione è stata presa ieri, in accordo tra la diocesi padovana, la famiglia Cecchettin, la parrocchia e l'amministrazione comunale di Saonara, dove inizialmente era stata decisa la celebrazione, per la previsione di un grande afflusso di persone e la gestione della logistica e della sicurezza dell’evento.

“Vorrei che sparisse e non avere più contatti con lui”, sono le parole di un audio di Giulia Cecchettin, recuperato dalla trasmissione Chi l'ha visto, riferendosi all'ex fidanzato Filippo Turetta, aggiungendo però: “Non so come farlo, mi sento in colpa: ho troppa paura che possa farsi male”. Intanto ieri è arrivato il via libera della Germania all'estradizione del ragazzo accusato di omicidio volontario che potrebbe essere trasferito sabato mattina in Italia. Agli agenti che sabato sera lo hanno fermato sull'autostrada vicino Lipsia, il 22enne ha confessato subito di aver ucciso Giulia, aggiungendo: “Ho pensato più volte di farla finita ma non ne ho avuto coraggio”. Nella sua auto sono stati trovati un altro coltello con la lama di 12 centimetri, dei guanti, una scheda prepagata e anche dei soldi in contanti.

Le ultime notizie