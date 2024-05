Baby gang a Treviso, 5 minorenni arrestati: rapinavano i coetanei all’uscita della scuola

Treviso, 29 maggio 0224 – Cinque minorenni arrestati per rapina, colpi messi a segno sui coetanei abbordati all’uscita della scuola o alla fermata dei mezzi pubblici. Felpe, cinture e scarpe griffate nel mirino della baby gang trevigiana finita nella rete dei carabinieri.

Dopo un’accurata indagine, coordinata dalla procura del Tribunale per i Minorenni di Venezia, i carabinieri hanno arrestato i cinque ragazzini, ritenuti i presunti autori delle rapine commesse nel centro di Treviso nei mesi scorsi.

Città ‘ostaggio’ delle baby gang: i precedenti

Non si tratta di casi isolati, segno di un malessere profondo dei giovani. Lo scorso aprile, sempre nel centro di Treviso, un turista fu aggredito da due ragazzini di 15 e 17 anni. Fu un pestaggio in piena regola, il 50enne fu “massacrato", preso a pugni e colpito in testa con un bidone.

Alla fine, i due giovani amici furono identificati attraverso le telecamere di sicurezza della zona e furono denunciati e il caso scatenò la reazione del sindaco Mario Conte, che chiese al Governo di potenziare il Decreto Caivano con il servizio civile obbligatorio per i minori che commettono reati.

Notizia in aggiornamento