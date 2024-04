Pestaggio a Treviso, 50enne massacrato di botte da due minorenni. La vittima: “Voglio sapere perché l’hanno fatto”

Treviso, 8 aprile 2024 – Pugni, calci e un colpito in testa con un bidone. È stato un pestaggio violentissimo quello scoppiato sabato sera nel centro di Treviso, dove un uomo di 50 anni è stato aggredito da un due bulli minorenni, un 17enne e l’amico di 15 anni. L’uomo, di origine svizzera, era intervenuto per difendere una signora attaccata verbalmente dai ragazzini per averli rimproverati.

È successo in vicolo Rialto. “Sono intervenuto – ha raccontato il 50enne al Corriere – quando una signora aveva fatto notare ai ragazzi che non si percorre la galleria in bici. Era stata attaccata verbalmente dai giovanissimi. Mi hanno aggredito e mentre un ragazzo mi prendeva a pugni, hanno lanciato contro di me un bidone in testa”. A riprendere il pestaggio le telecamere di sicurezza della zona. Il 17enne è stato arrestato e il 15enne denunciato.

Attimi di follia: cosa è successo

È stato è stato preso a pugni e calci anche quando è caduto a terra. Tutto è iniziato dopo che una signora aveva rimproverato i ragazzi perché facevano impennate in bicicletta in una zona riservata ai passanti. Per tutta risposta, i due bulli hanno iniziato ad offenderla, filmando tutto con il telefonino.

Sul posto, in vicolo Rialto, sono poi intervenuti i poliziotti, che hanno dovuto respingere a loro volta un tentativo di aggressione della coppia di giovani violenti. Alla fine gli agenti hanno arrestato il più grande, un 17enne, e denunciato il 15enne, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo intervenuto in difesa della signora ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

L’invito a cena riparatore

Il papà di uno dei due minorenni ha invitato a cena il 50enne. “Ho detto di sì, voglio sapere perché lo ha fatto”, ha detto l’uomo ai mibrofoni Rai.