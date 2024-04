Maxi rissa, accoltellato un giovane di 33 anni

Carpi (Modena), 8 aprile 2024 – Si sono affrontati in strada, precisamente in via Carlo Marx a Carpi, in una ‘maxi-rissa’ in cui sono comparse anche mazze da baseball e coltelli.

Così ieri pomeriggio cinque ragazzi, probabilmente di origine pakistana, hanno seminato il panico lungo la via, allertando anche i residenti e i cittadini che si trovavano in strada in quel momento: alcuni dei testimoni, infatti, riportano di aver visto persino un machete.

Erano circa le 18 di pomeriggio quando il gruppo di giovani avrebbe massacrato violentemente un loro connazionale, un ragazzo di 33 anni, accoltellato al collo e sottoposto tempestivamente a un importante intervento chirurgico. Ma non è finita qui. Nella maxi rissa, ieri pomeriggio, è rimasto colpito a sua volta anche un altro dei cinque presenti, cioè un giovane di 28 anni: il ragazzo, durante il violento litigio, è stato ferito da un’arma bianca e ha riportato alcune lesioni sulle braccia. Trasportato al Policlinico di Modena, il ventottenne non si troverebbe ora in gravi condizioni.

Tra tutti, ad avere la peggio, è stato infatti proprio il 33enne, trasportato d’urgenza all’ospedale Ramazzini di Carpi e in pericolo di vita. Sul posto sono tempestivamente intervenuti anche la Polizia e i Carabinieri, ma non appena le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, il gruppo si è dato velocemente alla fuga. Nel caso in cui venissero individuati, i responsabili dovranno rispondere di tentato omicidio. Le forze dell’ordine hanno sentito subito i testimoni presenti sul luogo: per individuare i responsabili saranno fondamentali anche le immagini del sistema di videosorveglianza presenti in zona.

Nemmeno la presenza di altri passanti ha infatti ostacolato i giovani che hanno violentemente aggredito il 33enne, dando il via a una maxi rissa che ha visto ben due feriti.