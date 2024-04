Fiorano, una vittoria da playout

QUARANTOLESE

QUARANTOLESE: Calanca, Mari, Castorri, Bottazzi (63’ Sacchetti) Pisa, Barbalaco (28’ Gobbi), Palmieri, Bortolazzi (71’ Magro), Gozzi, Pozzetti, Malagoli (51’ Zambelli). A disp. Malavasi, Poletti, Mancini, Bondioli, Manicardi. All. Loddi

FIORANO: Baciocchi, Kwakye (80’ Balestri), Hoxha, Torlai (46’ Olmi), Bach, Hardy, Fabbri, Canalini, Ienna, Mastroleo, Angelillis (85’Runaj). A disp. Briglia, Cervino, Hadine, Canosa, Malivojevic, Franciosi. All. Santi

Arbitro: Samaritani di Ravenna

Reti: 53’ Angelillis, 61’ Olmi, 62’ Pozzetti

Note: espulsi al 79’ Fabbri, all’85’ Gobbi e al 94’ Olmi, ammoniti Pozzetti, Magro, Torlai, Fabbri, Bach, Canalini, Balestri

Altro che tanto temuto biscotto, che con un pari avrebbe fatto retrocedere la Nextegn e mandato Quarantolese e Fiorano ai playout. La sfida salvezza di San Martino Spino è stata gara verissima, con 3 rossi, 7 gialli e un risultato che alla fine condanna alla discesa in Prima categoria la Quarantolese, mentre il Fiorano giocherà il playout in casa con la Nextgen con 2 risultati su 3. Tuti i gol arrivano nella ripresa. All’8’ rinvio corto della difesa locale, recupera palla il Fiorano che apre a sinistra, Angelillis entra in area e calcia a giro sul secondo palo per il vantaggio. Al 10’ il tiro di Zambelli si ferma sulla traversa. Al 16’ raddoppia il Fiorano: corta respinta della difesa di casa e Olmi dal limite dell’area piccola batte Calanca. Sembra tutto finito, ma sul calcio d’inizio la Quarantolese accorcia quando Zambelli contende una palla vagante che arriva a Pozzetti bravo a segnare dal limite dell’area. Al 64’ pasticcio di Hardy, la palla arriva a Zambelli che da posizione defilata calcia fuori. Al 76’ tiro dal limite di Gozzi fuori di poco. All’82’ espulso Fabbri che già ammonito calcia via la palla, all’85’ espulso Gobbi per proteste, all’88’ Baciocchi sbaglia l’uscita ma dal batti e ribatti in area calcia Gozzi e Hardy salva. Al 94’ espulso Olmi per fallo su Palmieri, la successiva punizione crea una mischia nell’area piccola che nessuno risolve e la Quarantolese retrocede.