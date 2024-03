Rissa in viale Autodromo, esplosi alcuni colpi di pistola

Sabato sera, nell’area adiacente al Parco Ferrari, si è verificata l’ennesima maxi rissa tra stranieri. Erano circa le 23 quando due gruppi di uomini e ragazzi di origine albanese si sono incontrati, apparentemente per caso, nei pressi del benzinaio che affaccia su via Emilia Ovest. Le provocazioni iniziali si sarebbero presto trasformate in botte, e il gruppo composto da una decina di persone si sarebbe velocemente spostato verso l’incrocio con viale Autodromo.

Proprio qui, all’altezza della baracchina delle piadine, l’alterco avrebbe raggiunto il culmine, e sarebbero stati sparati in aria quattro colpi di arma da fuoco. Questo infatti il numero dei bossoli trovati al momento dei rilievi, di cui ancora si vedono le tracce sulla porzione di asfalto teatro della violenza.

Sarebbero stati alcuni passanti ad avvertire la polizia, che arrivata poco dopo sul posto con diverse squadre ha circondato l’area e raccolto le testimonianze dei presenti. Grazie all’intuito investigativo degli agenti della Mobile e delle Volanti pare che il responsabile – che risponde di minacce aggravate – sia già stato identificato. L’esatta dinamica dei fatti, che rimane comunque al vaglio degli inquirenti, sarà verosimilmente chiarita dall’acquisizione delle telecamere di sorveglianza della zona, presenti sia dal benzinaio che nell’incrocio tra via Emilia Ovest e viale Autodromo.

Alle radici del fatto, parrebbe esserci uno screzio in famiglia risalente nel tempo, già causa di brutali liti nel recente passato. Secondo quanto emerso in prima battuta, i protagonisti della rissa sarebbero infatti parenti stretti, tutti residenti a Modena da diversi anni. Lo scontro, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, parrebbe non aver risparmiato nemmeno i più giovani membri della famiglia: nella rissa sembrano essere stati coinvolti anche minori. Tra i litiganti pare essersi registrato un solo ferito, condotto in ospedale in condizioni non gravi.

Non è la prima volta che in questa zona si verificano scene da far west. Nemmeno un anno fa, lo stesso luogo era stato teatro di una zuffa nella quale era stato ferito un carabiniere, e tanti sono gli episodi di criminalità registrati negli ultimi mesi nella zona del Parco Ferrari.

