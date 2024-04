Nonantola ko in casa. La salvezza agli spareggi

LA PIEVE N.

2

BRESCELLO P.

3

LA PIEVE: Ortensi, Gobbi, Pederzani, Cehu, Barbati, Canalini, Margotta (57’ Guerzoni), Lupusor, Cheli, Rizzo (86’ Boriani), Quitadamo. A disp.: Fiorito, Lugli, Belfakir, Gibertoni, Rizzi, Bevini, Traversi. All. Chezzi

BRESCELLO: Caccialupi, Aloi (82’ Ennamli), Rizzi, Gianferrari (64’ Rodriguez), Zaccariello, Cocconi, Fomov, Manghi (46’ Sarzi), Bernasconi, Bocedi (75’ Truffelli), Notari (70’ Caffarra). A disp.: Alfieri, Monica, Brasacchio, Marmiroli. All. Fontana

Arbitro: La Luna di Collegno

Reti: 4’ Fomov, 9’ (rig.) Cheli, 69’ Gobbi, 91’ e 93’ Ennamli

Note: ammoniti Cocconi, Manghi, Margotta, Rodriguez

Dovrà passare dai playout la salvezza de La Pieve, che dal 2-1 sul Brescello nei minuti di recupero subisce 2 reti e perde 3-2 quando ormai i giochi sono fatti (anche vincendo sarebbe arrivata pari alla Fidentina ma dietro per la differenza reti generale). I granata chiudono al terz’ultimo posto ed evitano la retrocessione diretta grazie alla mancata vittoria dello Zola a Nibbiano (2-2), che dal +6 avrebbe portato i bolognesi sul +8, facendo saltare lo spareggio. Domenica la squadra di Chezzi giocherà così a Zola Predosa in gara secca: in caso di parità al 90’ ci saranno i supplementari, poi niente rigori ma saranno i bolognesi a salvarsi per il miglior piazzamento. Al 4’ su angolo colpo di testa vincente di Fomov. Al 9’ Cheli pareggia su rigore per il fallo di Cocconi su Margotta. Al 69’ Gobbi stacca di testa sul corner di Rizzo e manda avanti La Pieve. Al 91’ cross per Ennamli che tutto solo supera Ortensi, al 93’ ancora Ennamli riceve un altro cross e fa 3-2.