Terre di Castelli sorride. Correggese troppo forte,. Formigine deve cedere

CORREGGESE

5

FORMIGINE

1

CORREGGESE: Raccichini; Ghizzardi (10’st Gigli), Bertozzini, Benedetti, Colombo (41’st Benigno); Vezzani (37’st Candeloro), Galli, Vaccari, Prasso (10’st Truzzi); Solinas (27’st Pucci), Leonardi. All. Gallicchio

FORMIGINE: Cornia (24’st Migliori); Marventi, Riccaldone, Pappaiannni Lenzi, Di Gesù; Caselli M. (35’st Restilli), Caselli A., Cremaschi; Binini (12’st Roncaglia); Habib (42’st Jakei M.), Iattici (31’st Jakei D.). All. Sarnelli

Reti: 27’ Vaccari, 32’ Vezzani, 2’st Leonardi, 4’st Iattici 7’st Solinas, 42’st Galli

Note: ammoniti Vezzani, Marverti

Niente da fare per un Formigine travolto con 5 reti a Correggio. Al 27’ Leonardi per Prasso sulla sinistra, cross per Vaccari che di piatto fa 1-0. Al 32’ Ghizzardi crossa e Vezzani di testa fa 2-0. Al 47’ Leonardi si avventa su un retropassaggio corto e fa tris. Al 49’ Iattici accorcia. Al 52’ Vaccari per Solinas che trova il poker. All’87’ Candeloro serve Galli per il 5-1.