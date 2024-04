Pestaggio di Treviso, la proposta del sindaco: “Servizio civile obbligatorio per le baby gang”

Treviso, 9 aprile 2024 – Servizio civile obbligatorio per le baby gang da inserire subito nel Decreto Caivano. La proposta del sindaco Mario Conte arriva a pochi giorni dal pestaggio nel centro di Treviso, dove venerdì sera un 50enne è stato preso a calci e pugni da due ragazzini di 17 e 15 anni.

“Credo fortemente sulla necessità di introdurre il servizio civile obbligatorio, o attività socialmente utili, per i minori che abbiano posto in essere atti di violenza o altri illeciti a danno della comunità”, dice il primo cittadino trevigiano, che è anche presidente di Anci Veneto.

Conte: “Integrare il Decreto Caivano”

“Una possibilità – prosegue Mario Conte – potrebbe essere quella di integrare il Decreto Caivano, che già prevede interventi di prevenzione e contrasto alla delinquenza giovanile, per fare sì che i percorsi di rieducazione e la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit siano previsti laddove i minori siano destinatari dell'ammonimento da parte del Questore e Daspo Urbano, anche coinvolgendo le famiglie sanzionate per mancata vigilanza”.

Secondo Conte, “queste sono situazioni in cui emerge la pericolosità sociale e, in conseguenza delle quali, è necessario un percorso rieducativo concreto e duraturo, che faccia capire a questi ragazzi il significato del vivere sociale e del rispetto delle regole e del prossimo. Mi impegnerò, e con me anche altri sindaci e amministratori che si trovano a fronteggiare lo stesso problema, affinché questa proposta giunga sul tavolo del Governo”.