Giulia, via libera all’estradizione di Filippo Turetta in Italia. Il suo avvocato: “Sarà utile una perizia psichiatrica”

Venezia, 22 novembre 2023 – È arrivato stamattina il via libera della magistratura tedesca per la consegna alle autorità italiane di Filippo Turetta, lo studente 22enne accusato dell’omicidio volontario di Giulia Cecchettin detenuto da due giorni in una cella singola nel carcere di Halle in Germania.

Intanto crescono gli interrogativi sulla sua sorte. Dovrà essere chiarito se ci sia stata premeditazione nell’uccisione di Giulia e dovrà anche essere compresa la personalità di un 22enne che, prima della brutale aggressione dell’11 novembre contro la sua ex fidanzata, veniva descritto come uno studente normale, “dedito allo studio, allo sport, un ragazzo d'oro che aiutava gli altri", dice il suo avvocato Emanuele Compagno.

Una descrizione opposta è emersa invece ieri dall’ordinanza di custodia del gip di Venezia che indica Filippo come soggetto violento che “potrebbe reiterare condotte violente” verso altre donne e che ha aggredito l’ex fidanzata con “inaudita ferocia” e in due momenti, prima nel parcheggio vicino casa a Vigonovo e poi nella zona industriale di Fossò, tanto che Giulia ha lottato per 22 minuti prima di morire dissanguata.

Ora il legale che segue la famiglia Turetta ha detto che “una perizia psichiatrica può essere utile per verificare cosa sia successo" mentre il padre di Filippo, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, è sgomento: “Non so darmi una risposta. Secondo noi, ripeto, gli è scoppiata qualche vena in testa. Non c'è davvero una spiegazione”.

