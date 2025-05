Maxi-schermi e rientro. La Questura in campo

Bologna in ‘preparazione atletica’ in vista di questa attesissima finale di Coppa Italia anche sotto profilo ordine pubblico. In Questura si stanno tenendo riunioni tecniche e summit, per studiare il modo migliore di affrontare la serata, in particolare nell’ottica di un’eventuale vittoria, che produrrebbe un’esplosione di gioia e festeggiamenti, in particolare in centro storico, ma non solo. "Noi auspichiamo che ci siano dei festeggiamenti – ha detto il questore Antonio Sbordone in merito – e dobbiamo essere presenti per garantire che tutto si svolga nel rispetto delle regole e che nessuno si faccia male, questo è il nostro obiettivo". Di conseguenza, "saremo presenti in centro e nei luoghi dove è previsto che vengano allestiti dei maxischermi perché lì ci sarà una maggiore presenza di persone".

In particolare, cioè, in Montagnola, dove saranno allestiti due schermi, e in piazza Lucio Dalla. Oltre a eventuali festeggiamenti, la polizia dovrà gestire anche il rientro ’in sicurezza’ dei rossoblù. Che non si fermeranno a Roma per la notte, ma torneranno con un treno speciale subito dopo la fine della partita. "Questo è un altro tema che stiamo affrontando – dice ancora Sbordone –. Stiamo predisponendo dei servizi per fare in modo che la squadra e la società una volta arrivati a Bologna rientrino poi nelle loro sedi nel modo più tranquillo possibile. Comunque – conclude Sbordone – non abbiamo timori particolari: dobbiamo fare in modo che sia una festa e speriamo che lo sia".

n. t.