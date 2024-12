Maxi sequestro di fuochi artificiali

La Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito di un’ispezione in un esercizio commerciale di grandi dimensioni sul territorio di Castel Maggiore, ha trovato e sottoposto a sequestro 100mila fuochi artificiali, per un totale di circa 400 chili e oltre 100 chili di ’massa’ esplosiva.

Il materiale pirotecnico era conservato illecitamente, in violazione cioè delle norme sul quantitativo massimo previsto per l’esercizio commerciale in questione.

Ad allarmare gli uomini della Finanza, però, anche le modalità con cui era conservato: i fuochi artificiali erano a stretto contatto con materiale infiammabile, e costituivano quindi un grave rischio per l’incolumità pubblica.

Per questo, il rappresentante legale della società, di origine cinese, è stato denunciato all’autorità competente.