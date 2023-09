Meteo Bologna oggi: blitz di due giorni del maltempo, poi il sereno. Le previsioni

Bologna, 15 settembre 2023 – Da tempo non si vedeva la pioggia, e questa mattina (venerdì 15 settembre) i tergicristalli delle auto sono stati azionati come non succedeva da tempo, come previsto dall’allerta meteo diramata ieri. Città colpita dal maltempo a macchia di leopardo: bassa e pianura particolarmente interessate dai temporali, ma anche sole su altre zone della Turrita. Secondo le previsioni di Arpae oggi potrebbero cadere fino a 10 millimetri di pioggia.

Il maltempo poi, nel pomeriggio potrebbe spostarsi sulle alture e sulla prima collina, con precipitazioni modeste. Le temperature? Ancora non bassissime: vedremo picchi di 28 gradi in pianura e 24 in montagna, secondo Arpae, tre gradi in più rispetto alla media delle temperature massime dello scorso decennio, con venti vicini ai trenta chilometri orari.

Schiarite previste già nel pomeriggio fra pianura e città. Per i rilievi, invece, bisognerà aspettare fin dopo il tramonto.

Meteo, le previsioni di sabato 16 settembre

Lo scenario non dovrebbe cambiare nella giornata di sabato 16 settembre. Con la differenza che il maltempo arriverà sui nostri territori dal pomeriggio.

Previsti dai 2 ai 10 millimetri di pioggia in pianura, e fino a 15 millimetri (sempre dal pomeriggio sui rilievi).

Ma a caratterizzare la giornata sarà soprattutto il vento forte: previste raffiche fino a 80 chilometri orari in pianura. E a 40 chilometri orari sui rilievi.

Domenica di sole

Già da domenica il meteo dovrebbe migliorare. Stop alle piogge, termometro in risalita e ampie schiarite. Partendo dalle temperature massime, si dovrebbero toccare i 31 gradi in pianura contro i 27 sui rilievi (anche in questo caso siamo 3-4 gradi sopra la media dello scorso decennio).

Generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate. Addensamenti cumuliformi nelle prime ore pomeridiane a ridosso dei rilievi ma con scarse probabilità di precipitazione.