Morde e graffia i poliziotti in un bar Poi sputa involucri di eroina e cocaina

Ha morso un braccio a un poliziotto, all’altro non ha risparmiato graffi e spintoni. Il tutto mentre sputava a terra piccoli involucri che poi si è scoperto contenessero eroina e cocaina (cinque grammi totali). E siccome gli agenti erano impegnati a contenere la furia dell’uomo, un nigeriano di 36 anni residente in provincia, non riuscivano a chiamare i rinforzi, cosa che ha fatto, su loro richiesta, un cittadino che per caso si trovava nel bar in cui tutto è successo.

Un arresto animato, quello dell’altro pomeriggio in via Amendola. Una pattuglia del commissariato Due Torri-San Francesco era impegnata in un controllo del territorio quando ha notato l’uomo, che con fare sospetto non appena individuate le divise aveva gettato un involucro in un cestino e si era infilato in tutta fretta in un bar. Così i due poliziotti sono entrati nel locale e gli hanno chiesto i documenti. A quel punto il trentaseienne li ha aggrediti e picchiati, tentando di fuggire. I poliziotti in difficoltà hanno perciò chiesto che qualcuno chiamasse il 113, richiesta appunto raccolta da un cittadino. Così, grazie anche ai colleghi subito accorsi in loro aiuto, gli agenti hanno arrestato il nigeriano, che ora dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni finalizzate alla resistenza (tre giorni di prognosi per ciascuno dei poliziotti aggrediti) e detenzione ai fini di spaccio di droga; oltre ai 5 grammi infatti è emerso come l’involucro buttato nel cestino contenesse altri 17 grammi di hashish. L’uomo, che ha precedenti anche specifici, è stato già condannato in direttissima.