Tragedia al Cau di Budrio (Bologna): a 93 anni arriva con un infarto e muore

Budrio (Bologna), 28 maggio 2024 - Muore al Cau di Budrio poco dopo il suo arrivo nella struttura. A perdere la vita, intorno a mezzogiorno, un uomo di 93 anni di Granarolo che, stando a quanto dichiarato da lui stesso prima di accasciarsi al suolo, aveva forti dolori alla bocca dello stomaco da quasi dodici ore. Un familiare, sentendo che il dolore si era diffuso al torace, aveva deciso di portarlo al Cau perché venisse visitato.

L’uomo aveva già fatto l’accettazione nella struttura sanitaria ed era stato sottoposto all’elettrocardiogramma che aveva evidenziato un infarto in atto. A quel punto – spiega l’Ausl – il personale ha contattato la cardiologia dell’ospedale Maggiore con i cui medici sono state condivise le terapie da adottare e le procedure per il trasferimento in ospedale.

All'arrivo dell’automedica, però, proprio mentre l'anziano veniva spostato sulla barella per essere trasferito al Maggiore, si sarebbe verificato l'arresto cardiaco. Immediati i tentativi di rianimarlo, che sarebbero durati molto tempo. Ma non c'è stato nulla da fare e il 93enne è deceduto.

L’uomo di 93 anni era invece arrivato al Cau di Budrio direttamente dalla propria casa a Granarolo, accompagnato da un parente.

Cosa sono i Cau

I Cau sono i centri di assistenza e urgenza nati per alleggerire la pressione sui pronto soccorso degli ospedali e pensati per i casi meno gravi.

Il precedente

Una tragedia, questa, già vista: a dicembre 2023, infatti, un altro uomo, un 85enne di San Lazzaro, Gianluigi Boni, era morto all’accettazione del Cau sempre di Budrio. Boni aveva prima atteso al pronto soccorso del Sant’Orsola per ore per, poi, tornare a casa e recarsi infine al Cau.