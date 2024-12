Multe in via del Colle. Scontro residenti-Comune

Rabbia tra i cittadini della Ponticella per una serie di multe elevate ad una fila di auto parcheggiate nella notte tra il 30 novembre e l’1 dicembre scorsi.

A parlarne, a sostegno dei residenti, sono i consiglieri di opposizione FdI Fabio Schiassi e Alessandro Sangiorgi: "Nella mattinata di domenica scorsa è stato un tam tam di segnalazioni, messaggi, chiamate di cittadini arrabbiati residenti in via del Colle (Ponticella alta), che si sono svegliati con sanzioni per divieto di sosta elevate in tutta la via la notte prima. Se le sanzioni sono supportate dal Codice della Strada, ciò che fa arrabbiare sono alcune domande che i residenti si stanno legittimando ponendo: come mai proprio di notte? Come mai, andando a memoria, finora non sono state mai elevate? Se, come da Codice della Strada, tale sosta non è consentita, quale area l’Amministrazione pensa di adibire alla sosta stessa di questi veicoli?".

I due concludono: "Al prossimo Consiglio Comunale chiederemo alcune delucidazioni perché troviamo questo modus operandi fuori luogo. Riteniamo, però, al netto degli eventuali motivi supportati del Codice della Strada, che la nostra Polizia Locale debba essere impiegata in modo migliore, ivi compreso il controllo del territorio soprattutto nelle frazioni, dove spesso e volentieri la cittadinanza lamenta una scarsissima presenza della Polizia Locale".

Non è tardata ad arrivare la replica dell’amministrazione comunale: "A seguito di numerose segnalazioni ricevute da cittadini per soste irregolari e pericolose in orario serale nella zona residenziale della frazione di Ponticella, la Polizia Locale ha effettuato dei controlli che hanno portato all’elevazione di multe nei confronti di alcuni veicoli parcheggiati in violazione del codice della strada. L’intervento ha avuto come unico obiettivo quello di garantire la sicurezza degli utenti della strada, pedoni e automobilisti compresi, oltre al rispetto delle regole previste. L’amministrazione comunale valuterà quali interventi realizzare per cercare di migliorare la situazione della circolazione e della sosta veicolare della frazione".

Zoe Pederzini