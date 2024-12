Bologna: oltre 100mila addobbi e luminarie di Natale sotto sequestro alla Montagnola

Bologna, 18 dicembre 2024 – Oltre 100mila articoli natalizi, fra addobbi, luminarie e materiale di vario genere, sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle in quanto non sicuri, non conformi alle normative che disciplinano la sicurezza dei prodotti o la corretta marcatura Ce.

Il Natale è ormai alle porte e i militari del Comando provinciale di Bologna hanno intensificato i controlli negli esercizi commerciali che vendono luminarie e decorazioni al fine di contrastare il commercio di materiale pericoloso.

In particolare, i finanzieri del Nucleo operativo metropolitano di Bologna, dopo una capillare attività di monitoraggio, hanno effettuato specifici controlli in alcuni negozi, nel Comune di Bologna.

Nei due empori ispezionati e nell'attività condotta da un ambulante durante il mercato settimanale della Montagnola sono stati individuati e sequestrati oltre 100mila prodotti.

La marcatura Ce attesta che il prodotto sia stato valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti previsti dall’Unione Europea in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente.

L’attività svolta, oltre a garantire agli imprenditori onesti una condizione di leale concorrenza, mira soprattutto a tutelare il consumatore finale che, spesso, si imbatte nell’acquisto di merce contraffatta oppure insicura, ignaro dei potenziali rischi per la salute, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, gli utenti finali sono minori, ricordano le Fiamme Gialle.