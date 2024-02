Casini: “Cittadinanza onoraria di Bologna a Navalny”

Bologna, 19 febbraio 2024 – La cittadinanza onoraria di Bologna ad Alexei Navalny, il dissidente russo e oppositore di Putin, morto in circostanze misteriose in carcere in Russia. E’ la proposta che il senatore Pier Ferdinando Casini lancia al sindaco Matteo Lepore.

"Come senatore di Bologna, medaglia d'oro della Resistenza e città tradizionalmente solidale con chi lotta per la libertà e contro ogni dittatura – scrive Casini sui social -, propongo al sindaco Lepore di avviare ogni procedura per conferire a Alexei Navalny la cittadinanza onoraria alla memoria, o qualsiasi riconoscimento equivalente, della nostra citta'".

Il 47enne oppositore del Cremlino è morto qualche giorno fa nella colonia penale n. 3 dell'Okrug autonomo di Yamalo-Nenets. In un comunicato delle autorità e rilanciato dalle agenzie russe è stato scritto che: "Il 16 febbraio di quest'anno, nella colonia correzionale n. 3, il detenuto Navalny A.A. si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza. Gli operatori sanitari dell'istituto sono immediatamente arrivati ed è stata chiamata una squadra medica di emergenza. Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno dato risultati positivi. I medici del pronto soccorso hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della morte".

Il decesso del dissidente russo però resta ancora un giallo su cui aleggiano molti misteri.