Negozi chiusi e in ginocchio. L’Ascom in aiuto delle aziende: "Modulo per la conta dei danni"

Un modulo che sia di aiuto ai titolari delle aziende costrette a interrompere l’attività, finalizzato alla stima dei danni e ai conseguenti ristori. è stato predisposto da Confcommercio Ascom Bologna, come fanno sapere Enrico Postacchini e Giancarlo Tonelli, rispettivamente presidente e direttore generale dell’associazione.

"Siamo vicini a tutti gli imprenditori della città, della pianura e dell’Appennino – premettono –. Abbiamo previsto un form dedicato per stimare i danni subiti dalle aziende e chiedere alle istituzioni adeguati meccanismi di ristoro. L’eccezionale ondata di maltempo che è tornata ad abbattersi su Bologna e sui territori dell’area metropolitana, sia in città, che in pianura, collina e Appennino, ha generato un’emergenza che colpisce duramente cittadini, imprese, lavoratori e famiglie. In queste ultime ore – riflettono presidente e direttore generale –, le nostre comunità stanno fronteggiando conseguenze pesantissime: innalzamento ed esondazione di corsi d’acqua, frane, interruzioni che hanno compromesso la viabilità in molte aree di Bologna e di tutta la Città metropolitana".

Il pensiero dei vertici di Ascom "va a quanti, tra cittadini e imprenditori, sono stati costretti ad abbandonare la propria abitazione o sospendere l’attività, in via precauzionale o a causa degli ingenti danni subiti. Come Confcommercio Ascom Bologna abbiamo deciso, al pari di quanto fatto durante le scorse emergenze, di affiancare concretamente le aziende in questo frangente di estrema difficoltà, istituendo un form dedicato (https://ascom.bo.it/form-sos- alluvione/ ) a disposizione di tutte le imprenditrici e gli imprenditori danneggiati dalle conseguenze del maltempo per segnalare i danni subiti e la loro stima economica".

Viene sottolineato che attraverso questo modulo "l’associazione potrà così richiedere, attraverso un confronto, adeguati meccanismi di ristoro a Comuni, Città Metropolitana, Regione e Governo". In caso di necessità e chiarimenti è stato istituito un numero di telefono: 051/6487539 e un indirizzo email: territorio@ascom.bo.it Accanto all’attività di sostegno al sistema economico, l’associazione sta monitorando gli interventi che Comuni e Città Metropolitana stanno mettendo in campo per riattivare la viabilità ordinaria lungo le numerose strade e vie che hanno subito interruzioni parziali o chiusure totali.