"Pietro, senza di te saremo tutti più soli"

Pietro Intiglietta era un vero e proprio punto di riferimento per la comunità a Minerbio. Il 52enne, morto in sella alla sua moto nella tarda serata di mercoledì in via Savena Superiore dopo essere uscito di strada per cause ancora da accertare, era benvoluto da tutti. Assieme ai familiari gestiva da anni il ristorante pizzeria ’Le Panche’ di Ca’ de Fabbri, attività che aveva, a sua volta, ereditato dal padre Dante.

Il giorno dopo la terribile notizia della sua scomparsa, che è rimbalzata di casa in casa sul territorio, sono tantissime le persone che lo hanno ricordato, molti anche portando mazzi di fiori fuori dall’attività del 52enne. "Senza di te non ci sarà più l’allegria che portavi tutti i giorni in ogni negozio di Ca’ de Fabbri. Ci mancherai tantissimo", scrive una utente di Facebook a cui fanno eco tanti altri: "Riuscivi sempre a strapparmi un sorriso", "ora tutti noi saremo più soli senza di te".

Nella marea di ricordi commossi che sono stati dedicati ad Intiglietta, però, c’è un fil rouge che torna sempre: la sua voce allegra e particolare e il suo inconfondibile modo di chiedere ‘Ciao, come stai?’. Non c’è stata persona o commerciante che, nella giornata di ieri, per le vie di Minerbio, e anche dei paesi limitrofi, non abbia accennato a quest’inimitabile caratteristica del 52enne.

Intiglietta, che lascia anche un figlio adolescente tanto amato, aveva affrontato molte sfide, anche di salute, nella vita. Battaglie che, come in tanti raccontano, aveva sempre affrontato con il sorriso e superato come un leone, riuscendo a sdrammatizzare quando ce n’era l’occasione. Ma un destino ingiusto, purtroppo, l’ha portato via all’improvviso.

Commosso il ricordo di Massimo, un altro storico amico di Pietro: "Ci conoscevamo da più di trent’anni, un amico di quelli veri, come ce ne sono pochi. Solare, sempre con il sorriso e pronto alla battuta. Grazie al suo modo di essere nella pizzeria regnava grande allegria. Ci Mancherà tremendamente".

I funerali del 52enne saranno lunedì, alle 14, nella chiesetta di Ca’ de Fabbri. Prima, all’ospedale di Bentivoglio, si terrà invece la camera ardente dalle 12.30 alle 13.30.

Zoe Pederzini