Pignoletto dalla vigna allo scaffale. Evento con esperti del settore

La lente d’ingrandimento del Comitato Giovani Assoenologi sul Pignoletto. Un dibattito a tutto tondo, dalla vigna allo scaffale. Appuntamento il 10 maggio, alle 16.30 presso la Tenuta Coccapane con esperti del settore. Dopo i saluti introduttivi di Iacopo Michele Giannotti e Pierluigi Zama, rispettivamente alla guida delle sezioni di Assoenologi di Emilia e Romagna, prenderanno parola i delegati Sara Morozzi e Andrea Graziosi. A seguire, una serie di interventi tecnici insieme a Gianluca Allegro, ricercatore di viticoltura di Unibo, all’enologo Giovanni Fraulini ed a Cristina Ferrari di Valoritalia Emilia-Romagna. In chiusura spazio al confronto con degustazione di Pignoletto. Per la partecipazione all’evento saranno riconosciuti tre crediti formativi convenzionali. Iscrizione entro e non oltre il 3 maggio sulla piattaforma di Assoenologi Giovani.