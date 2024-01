Più di uno studente su tre non frequenta l’ora di religione

Nelle scuole pubbliche della città poco più di uno studente su tre non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica (Irc): quella emiliana si classifica così come la ’seconda provincia più laica in Italia’, sottolinea in una nota il circolo bolognese dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar). A Bologna "Il 36,31% degli studenti delle scuole pubbliche non subisce gli insegnamenti conformi alla dottrina della Chiesa- continua la nota- impartiti da docenti scelti dal vescovo (ma pagati dallo Stato). È il secondo dato più alto, dietro a quello di Firenze (37,92%)".