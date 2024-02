Pnrr, accordo tra Guardia di Finanza e Istituto Rizzoli per monitorare 35 milioni di finanziamenti L'obiettivo è quello di controllare le misure di sostegno economico previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e in quello per gli investimenti complementari. Il protocollo riguarderà risorse che ammontano a “28 milioni i per il consolidamento statico e sismico delle strutture, a sette per la ricerca e a 1,4 per ammodernare le attrezzature, ad esempio quelle radiologiche e per la risonanza magnetica”