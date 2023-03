Previsioni meteo Bologna e siccità, l’Arpae prevede nuove precipitazioni: “Serve una pioggia costante”

Bologna, 10 marzo 2023 – "La zona di Bologna, dalla città fino alla parte montana, è in sofferenza. Le precipitazioni da inizio ottobre (inizio dell’anno idrologico, ndr) sono sotto il 25esimo percentile. Nel mese di febbraio, invece, in quasi tutta la regione – compresa Bologna – registriamo valori inferiori alla media, rispetto al clima 1991-2020 (trentennio di riferimento): abbiamo addirittura dei valori mensili inferiori di più dell’80% nelle aree centro occidentali, mentre nella norma e fino al 25% in più per quanto riguarda la Romagna. Tra le due parti della regione c’è infatti una profonda differenza”. Queste le parole di Cinzia Alessandrini, responsabile Osservatorio clima dell’Agenzia regionale per l’ambiente dell’Emilia-Romagna (Arpae).

Un fenomeno di lungo periodo

E sull’allarme siccità che preoccupa gli agricoltori, specifica: “Non è un fenomeno istantaneo, ma va considerato sul lungo periodo: non è una pioggia che cambia la situazione. Bisogna, infatti, che piova tanto e con costanza per ripristinare la situazione idrologica in generale. Per quanto riguarda l’anomalia di precipitazioni, che segna la differenza tra ciò che è piovuto e ciò che ci aspettiamo, nell’arco di tempo tra il primo ottobre a fine febbraio, da Bologna a Piacenza registriamo anomalie negative – conferma l’esperta - che si attestano per quanto riguarda la città felsinea al 10% nella zona della pianura e al 30% nella zona di collina-montagna.

Sperando succedano eventi come quelli della Romagna, e quindi piogge regolari e non catastrofiche, la situazione potrebbe migliorare e apportare, così, benefici sui corsi d’acqua, gli invasi e sulle falde”.

Le previsioni

E, in previsione dei prossimi giorni, “tra il 13 e il 19 marzo la settimana sembra caratterizzata da alternanza di fasi tra alta pressione e passaggio di deboli onde depressionarie – conclude -. Saranno quindi possibili eventi di precipitazione con quantitativi nella norma del periodo”.