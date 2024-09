Problemi e prospettive della patata di montagna. Un convegno a Tolè

‘Rilancio della patata di montagna: problemi e prospettive’: è il titolo del convegno in programma domani nella sala del teatro di Tolè , che si trova di fianco alla chiesa, in via Giovanni XXIII. Il convegno è organizzato dalla Proloco e vede l’introduzione del professor Dario Mingarelli e quindi gli interventi di Emiro Endrighi dell’università di Modena e Reggio; dell’esperto Pietro Farinelli; di Tiberio Rabboni, presidente Gal (Gruppi azione locali); di Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato e di Franco Rubini sindaco di Grizzana per l’Unione dei Comuni. Infine conclusione a cura di Giorgio Vitali presidente onorario Cia (Confederazione italiana agricoltori). Al termine dell’incontro verrà presentato il progetto artistico ‘La raccoglitrice di patate’, dello scultore Paolo Gualandi. Gli organizzatori invitano a questo momento di confronto, i rappresentanti delle associazioni professionali agricole, gli agricoltori e i cittadini interessati all’argomento.