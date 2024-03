Rapina in centro a Bologna: accerchiato e preso a pugni a 17 anni per cellulare e portafoglio

Bologna, 3 marzo 2024 – Lo hanno accerchiato in quattro e, mentre tre lo tenevano fermo e gli frugavano nelle tasche per trovare cellulare e portafogli, l’altro lo prendeva a pugni in faccia.

È successo questa notte alle 4 in via Nazario Sauro, dove la vittima, un ragazzino di 17 anni, ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia che in quel momento stava passando nella strada. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti delle Volanti e del commissariato Due Torri San Francesco sono riusciti a individuare poco distante uno dei quattro aggressori, quello che materialmente aveva colpito il minorenne al volto.

Si tratta di un diciassettenne egiziano: all’esito degli accertamenti il giovane è stato arrestato per rapina in concorso e accompagnato al minorile del Pratello.