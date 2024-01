Rebus gite scolastiche: "Organizzarle è un caos"

Gite, uscite didattiche o progetti extra in collaborazione con realtà esterne sono a rischio a causa del nuovo Codice degli appalti. Fino al 31 dicembre scorso, l’iter era abbastanza semplice, ora le chat dei Dsga (Direttore dei Servizi generali amministrativi) ribollono piene di dubbi e sos. A tal punto che la Uil Scuola Emilia Romagna organizzerà seminari ad hoc per capirci di più.

In sintesi, fino allo scorso anno, ad esempio, per andare in gita il preside redigeva una determina di spesa e tramite l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) si ottenevano codici specifici (Cig) e si affidava l’appalto.

Ora non più.

Intanto la scuola deve cercare su Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) o Consip (Centrale acquisti della pubblica amministrazione) se, ad esempio, l’agenzia di viaggi o la società di trasporto o il museo prescelti sono presenti. In caso affermativo, tutto fila liscio. Nel caso però non vi fossero il servizio non può essere affidato e tutto si blocca perché, al momento, non ci sono alternative.

L’Anp (associazione dei presidi) ha scritto al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara "per rappresentargli la situazione di estremo caos organizzativo creatasi" nelle segreterie "a causa delle continue e snervanti difficoltà di funzionamento della piattaforma per gli acquisti".

Perciò l’Anp chiede di avere "in tempi rapidi un drastico efficientamento della piattaforma e che l’acquisizione del Cig possa essere liberamente assegnata" dal preside alla segreteria.

All’attacco anche Serafino Veltri, segretario regionale Uil Scuola, "una nuova pesante tegola si è abbattuta sulle segreterie: la digitalizzazione degli acquisti che grava su Dsga e assistenti amministrativi a causa di una piattaforma che non funziona. Il personale, già pesantemente sotto organico, è costretto a tentare in continuazione a lavorare per avviare le procedure amministrative legate agli acquisti. Tutto ciò compromette il buon funzionamento delle segreterie, specie in relazione ai viaggi di istruzione e agli acquisti legati al Pnrr".

Giacomo Rizzi