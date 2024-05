Ricercato per maltrattamenti, fermato nella struttura sanitaria

Bologna, 26 maggio 2024 – Era in attesa di farsi visitare in una struttura sanitaria di viale Ercolani. Ma l’uomo, un cinquantaduenne marocchino, aveva a carico un ordine di cattura, per scontare 4 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

A fermarlo, ieri mattina, sono stati i poliziotti delle Volanti, intervenuti nella struttura, dove l’uomo è in cura: al termine degli accertamenti, i poliziotti hanno arrestato l’uomo e l’hanno accompagnato alla Dozza.