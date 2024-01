Sorpreso a rubare nella casa dell’ex collega: arrestato 43enne

Bologna, 22 gennaio 2024 - Un 43enne italiano è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Bologna con l'accusa di reato di rapina impropria e furto in abitazione. Il deferimento dell'individuo è avvenuto in seguito a una perquisizione a domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, intervenute dopo diverse segnalazioni per furti in un'abitazione di Granarolo (Bo). La vittima è un 63enne del posto, a cui sono stati rubati alcuni campanelli wireless, un paio di cartelli pubblicitari dell'azienda agricola della figlia e una certa quantità di ortaggi dal terreno dell'abitazione.

La vicenda

Durante la notte del 31 dicembre scorso, il 63enne ha sorpreso il ladro nel tentativo di rubare alcuni campanelli wireless. Accortosi di essere stato colto in flagrante, il ladro ha tentato di scappare immediatamente nelle vie limitrofe. Dopo un breve inseguimento da parte della vittima, quest'ultima è riuscita a bloccare e identificare l'uomo, un 43enne di origine italiana nonché suo ex collega di lavoro, pur non riuscendo in quell'istante ad impedirne la fuga con la refurtiva. Dopo avere richiesto l'intervento dei Carabinieri, la perquisizione ai danni del ladro non ha portato inizialmente ad alcun esito, prima dell'ammissione di colpa da parte dello stesso. Interrogato dalle Forze dell'Ordine, l'uomo ha confessato il nascondiglio della refurtiva e ha ammesso di essersi comportato in quel modo per avere ritenuto la vittima come principale responsabile del suo licenziamento dal precedente impiego. Le indagini, tuttavia, hanno successivamente riconosciuto i comportamenti dell'individuo sul luogo di lavoro come la reale causa del suo licenziamento.